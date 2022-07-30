اليوم السابع
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السبت، 30 يوليه 2022 06:06 م
أكرم القصاص
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جدرى القرود .. الصحة الإسبانية تعلن ثاني حالة وفاة جراء الإصابة بالمرض

السبت، 30 يوليه 2022 04:14 م
جدرى القرود .. الصحة الإسبانية تعلن ثاني حالة وفاة جراء الإصابة بالمرض قرد
أ ش أ

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أبلغت السلطات الصحية الإسبانية اليوم السبت، عن ثاني حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بمرض جدري القردة في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء (إي.إف.إي.) الإسبانية أنه هذه ثالث حالة وفاة مؤكدة بسبب جدري القردة خارج إفريقيا، بعد أن أكدت البرازيل أمس وفاة مريض بالمرض.

ويوجد في إسبانيا - حاليًا - أكبر انتشار لجدري القردة في أوروبا، حيث تم تسجيل حوالي 4298 حالة، وفقًا لشبكة المراقبة الوبائية الوطنية في إسبانيا.

وتم الإبلاغ عن أول حالة وفاة بسبب جدري القردة في إسبانيا في منطقة شمال شرق فالنسيا من قبل السلطات الصحية أمس، وكان سببها التهاب الدماغ - تورم الدماغ - الناجم عن العدوى.

 


إسبانيا

حالة وفاة بجدري القردة

جدري القردة

اخبار إسبانيا

جدرى القرود



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