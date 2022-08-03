اليوم السابع
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شروط قرض صندوق التنمية المحلية بفائدة 6% بعد رفع الحد الأقصى لـ60 ألف جنيه

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 05:30 ص
شروط قرض صندوق التنمية المحلية بفائدة 6% بعد رفع الحد الأقصى لـ60 ألف جنيه أحد مقار مشروعك - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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يبحث الكثير من الشباب الراغبين في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة عن مصادر للتمويل الحكومية، وفى هذا الإطار تقدم وزارة التنمية المحلية، من خلال صندوق التنمية المحلية، قروضا ميسرة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب والمرأة المعيلة بفائدة لا تتعدى 6%.
 
"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية شروط الحصول على قرض صندوق التنمية المحلية:
 
1. أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومى. 
2. أن تكون بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض والضامن سارية. 
3. تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور. 
4. ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما. 
5. توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع. 
6. يقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.
 
وأعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه، كما تم تبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق، حيث تقرر أن يتم دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول على القرض واستكمال الأوراق المطلوبة لامركزيا فى المحافظات، ليتم إتاحة القرض فورا من خلال الصندوق.
 
وأوضح شعراوى أنه تم اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال الصندوق، موضحاً أنه يتم تعزيز اعتمادات الصندوق من موارده الذاتية مع قرب انتهاء التمويل المتاح، بهدف دعم التنمية الاقتصادية في القرى على وجه الخصوص، وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال منح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجاً خاصة المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة، والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لابنائها للحد من مشكلة البطالة.

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