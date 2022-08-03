زراعة بورسعيد : تحقيق 100% من الرد على شكاوي المواطنين في وقت قياسي

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور حسني عطية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بورسعيد، أننا حققنا استجابة 100% في كل الشكاوى الواردة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء بدرجة استجابة عالية وفي أقل من المدة المحددة.

وأضاف "عطية"، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن مركز المعلومات والتحول الرقمي من أبرز ما يميز المديرية والذي ساهم بشكل كبير في الحصول على شهادة الأيزو، وذلك لسرعة الرد على شكاوى المواطنين التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، أن الحد الأقصى للرد على الشكاوى هو 48 ساعة، ولكننا نقوم بالرد عليها في أقل من ساعة وذلك للتدريب والكفاءة العالية التي عليها موظفي المديرية.

يذكر أن مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد تشمل على 17 إدارة فنية وبها ما بين إدارات فنية وإدارية كادارة النظم والمعلومات والتحول الرقمي، تم تطوير جميعها من ناحية المباني والعنصر البشري أيضاَ.



