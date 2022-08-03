رابطة العالم الإسلامى ترحب بتمديد الهدنة فى اليمن وتثمن جهود المملكة

كتب - إسماعيل رفعت

رحّبت رابطة العالم الإسلامى بإعلان تمديد الهدنة فى الجمهورية اليمنية لمدة شهرين إضافيين.

وثمّن معالى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، جهود المملكة العربية السعودية فى تحقيق هذا المكتسب الحيوى للشعب اليمنى العزيز، مؤكّداً أنه يأتى فى إطار الدور المحورى الكبير للمملكة فى ترسيخ الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم، وفى سياق مبادرة "شهر مارس 2021" التى أطلقتها السعودية لإنهاء الأزمة فى اليمن والوصول إلى حلٍّ سياسى شاملٍ.

كما ثمَّن جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، السيد هانس جروندبرج، فى تعزيز الالتزام بالهدنة.

وأكد الدكتور العيسى، باسم الأمانة العامة للرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، على التضامن الكامل مع الشعب اليمنى العزيز، ودعم كل ما يحقق تطلعاته، سائلًا الله تعالى أن يمنَّ على الجمهورية اليمنية بالأمن والاستقرار.