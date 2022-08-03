حملات مكثفة لتموين دمياط لضبط الأسواق

دمياط معتز الشربينى

تمكن رجال تموين دمياط من ضبط تصرف فى نص طن دقيق بلدى مدعم (10 شيكارة زنة 50 كجم) بأحد المخابز بدمياط الجديدة تحرر عنها المحضر رقم 5806 جنح دمياط الجديدة والعرض على النيابة العامة للتصرف.

كما تم ضبط عدد 3 مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن يستحق عنه فروق أسعار لهيئة السلع التموينية بضعف قيمة النقص في الأوزان .بنطاق كل من قرى مركز دمياط تفتيش كفر سعد تحرر عدد 82 محضر بيانها 1 محضر تصرف فى اسطوانات الغاز المنزلية لغير المتعهدين بمحطة تعبئة غاز 11 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى لسلع (السكر ,والأرز , والسجائر) والمغالاة في الأسعار 4 محضر عرض لحوم مكشوفة بدون تغطية شاش والذبح خارج المجزر ،3 محضر مناديب توزيع غاز لعدم الإعلان عن سعر استبدال الاسطوانة ،2 محضر عدم الإعلان عن مخزن تابع للمحل،47 محاضر لمحلات عامه لعدم الاعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل ،15 محضر عدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية.

يأتى ذلك فى إطار السياسة العامة لوزارة التموين وتنفيذا لتوجيهات على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة التموينية على كافة الأنشطة بالاسواق لمحاربة الاحتكار والمغالاة في الأسعار وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وحفاظا على حقوق المواطنين .