اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حملات مكثفة لتموين دمياط لضبط الأسواق

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 11:57 ص
حملات مكثفة لتموين دمياط لضبط الأسواق جانب من المضبوطات
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال تموين  دمياط من ضبط تصرف فى نص طن دقيق بلدى مدعم (10 شيكارة زنة 50 كجم) بأحد المخابز بدمياط الجديدة تحرر عنها المحضر رقم 5806 جنح دمياط الجديدة والعرض على النيابة العامة للتصرف.

كما تم ضبط عدد 3 مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن يستحق عنه فروق أسعار لهيئة السلع التموينية بضعف قيمة النقص في الأوزان .بنطاق كل من قرى مركز دمياط تفتيش كفر سعد تحرر عدد 82 محضر بيانها 1 محضر تصرف فى اسطوانات الغاز المنزلية لغير المتعهدين بمحطة تعبئة غاز 11 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى لسلع (السكر ,والأرز , والسجائر) والمغالاة في الأسعار 4 محضر عرض لحوم مكشوفة بدون تغطية شاش  والذبح خارج المجزر ،3 محضر مناديب توزيع غاز لعدم الإعلان عن سعر استبدال الاسطوانة  ،2 محضر عدم الإعلان عن مخزن تابع للمحل،47 محاضر لمحلات عامه لعدم الاعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل ،15 محضر عدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية.

يأتى ذلك فى إطار السياسة العامة لوزارة التموين وتنفيذا لتوجيهات على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة التموينية على كافة الأنشطة بالاسواق لمحاربة الاحتكار والمغالاة في الأسعار  وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وحفاظا على حقوق المواطنين .

 


تموين دمياط

اخبار دمياط

اخبار التموين

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة