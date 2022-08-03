حكاية 3 أشقاء سافروا من المنيا إلى طنطا لتعلم القرآن وحفظه.. اعرف التفاصيل

الغربية مصطفى عادل

حقق 3 أشقاء من أبناء محافظة المنيا حلم حياتهم بعدما سافروا من محافظة المنيا إلي مدينة طنطا للالتحاق بمعهد القراءات لدراسة علوم القرآن الكريم، ونجحوا في حفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات العشر الصغري في 3 سنوات، ويجهزون لحفظه بالقراءات العشر الكبري.

وقال محمد ناجح مبروك طالب بالصف الأول الثانوى، إنه من أبناء محافظة المنيا، ويعيش في مدينة طنطا بمحافظة الغربية برفقة أسرته بعدما حرص والده على أن يدرسوا علوم القرآن الكريم، ووهبهم لحفظ القرآن الكريم وعلومه.

وأضاف أنه نشأ في أسرة من حملة القرآن الكريم، ولوالده ووالدته الفضل عليه هو وشقيقاته في حفظ القرآن الكريم، مشيرا إلى أنه حفظ القرآن الكريم وهو في الصف الثاني الابتدائي، وشارك في العديد من المسابقات في حفظ القرآن الكريم وحصد العديد من الجوائز.

ومن جانبها، قالت شقيقته رحمة الطالبة بالصف الثالث الثانوي، أنها حفظت القرآن الكريم كاملا وهي في الصف السادس الابتدائي، وذلك بفضل والديها لحرصهما أن تكون هي وأشقائها من حملة القرآن الكريم.

وأضافت أن أسرتها تركت محافظة المنيا وجاءت للعيش في مدينة طنطا ليلتحقوا بمعهد القراءات لدراسة علوم القرآن الكريم، وأتموا حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر الصغري خلال 3 سنوات ويحضرون للحفظ بالقراءات العشر الكبري بعد إتمام القراءات الصغري كاملة.





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الاشقاء-الثلاثة



