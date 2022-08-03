تعيين علاء العفيفي رئيسًا تنفيذيًا لقطاع التمويل غير المصرفي (NBFI) بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس القابضة – البنك الشامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة والمتخصصة في خلق المبادرات ذات المردود الإيجابي – عن تعيين علاء العفيفي في منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي (NBFI) بالمجموعة المالية هيرميس القابضة اعتبارًا من 1 أغسطس 2022.

ومن خلال منصبه الجديد، سوف يكون العفيفي مسئولًا عن مختلف أنشطة قطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس باستثناء شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور، على أن يشغل منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي ممثلًا لحصة الأغلبية بشركة «ڤاليو». وستتضمن مسئوليات العفيفي أيضًا تنمية العمليات التشغيلية لقطاع التمويل غير المصرفي (NBFI) وذلك عبر إضافة المزيد من المنتجات والخدمات الجديدة سواء من خلال الشركة أو عبر عمليات الاستحواذ.

يحظى العفيفي بخبرة تربو على 23 عامًا من العمل بمجموعة من كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية ومن بينها جولدمان ساكس وشركة القلعة القابضة بالإضافة إلى عمله بفريق الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا. وشغل العفيفي مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي المشارك لشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، حيث كان له دور فعال في إنشاء شركة «كاشات» شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الناشئة وهي أول شركة مصرية متخصصة في التمويل متناهي الصغر "نانو"، كما قام مؤخرًا بالمشاركة في تأسيس شركة «Group 46» المتخصصة في مجال إدارة الاستثمار العقاري والاستشارات العقارية في مصر.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس لديها عقيدة راسخة بإمكانيات النمو الهائلة التي ينبض بها قطاع التمويل غير المصرفي (NBFI) وذلك منذ تأسيسها عام 2015. وقد قامت الشركة بضخ استثمارات هائلة للتوسع بمحفظة قطاع التمويل غير المصرفي بالشركة ليشمل أنشطة التمويل متناهي الصغر، والتخصيم، والتمويل العقاري، والمدفوعات الإلكترونية، والتأمين.

وتؤكد الشركة التزامها المتواصل بالتوسع في ذلك القطاع وهو ما انعكس في قيامها مؤخرًا بالاستحواذ على شركة «فاتورة» من خلال شركة «تنمية»، حيث تتطلع المجموعة المالية هيرميس إلى الاعتماد بشكل كبير على الخدمات والمنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة. وسوف يقوم العفيفي، بالتعاون مع فريق إداري متميز، بتنفيذ استراتيجية الشركة مع إضفاء المزيد من الطابع المؤسسي وتأهيل الشركة لتحقيق أهدافها المالية بمجرد تحسن الأوضاع السوقية.

وفي هذا السياق أعرب كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، عن سعادته بعودة أحد أبرز الخبراء مثل العفيفي والذي سيكون إضافة رائعة لفريق العمل بالمجموعة المالية هيرميس.

وأضاف عوض أن الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها العفيفي وتفكيره السديد سيكون بمثابة أحد المحاور الرئيسية في كتابة المرحلة الجديدة من النمو وتنويع قطاع التمويل غير المصرفي (NBFI) بالمجموعة.

وأشار عوض إلى أن ذلك القطاع من الممكن أن يشهد مزيدًا من التوسع والنجاح الملحوظ في ظل القيادة الجديدة، معربًا عن ثقته في استمرار ذلك التوجه تحت إشراف العفيفي.