ترقية 21 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 3 مدرسين بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة المنعقدة عن شهر يوليو برئاسة الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من أحمد مصطفى حجازي، وسامح سمير خليل بكلية الطب، وخليل محفوظ غريب وإيمان محمد الحسيني بكلية العلوم، وأيمن أمين الغندور بكلية التربية، ومرفت محمد البحار بكلية الآداب، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من هناء البرنس شعبان ونعمة صلاح تمراز ومحمد عبدالله البكرى بكلية العلوم، ومحمد حسن البيومي بكلية طب الأسنان، ومروة أحمد قمر الدولة بكلية الهندسة، ورانيا السيد مشعل بكلية الزراعة، وفاطمة أبو السعود طه وأحمد محمد بلحة ومحمد مختار مبروك ونشوى محمد الغرباوى وسارة رجب عبد الخالق وإلهام محمد ناصف ونيفين نعيم بيومى بكلية الطب، ووليد يسرى الرفاعي وأمل إبراهيم حمادة بكلية التربية النوعية.
ترقية 21 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 3 مدرسين بجامعة طنطاالأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:11 م
رئيس جامعة طنطا
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كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من أميرة حسن أحمد بكلية التربية، وفاطمة القاسم البيومي بكلية الهندسة، وبسمة حسني عبده بكلية التربية الرياضية.
بالإضافة إلى الموافقة على منح 73 درجة دكتوراه و 121 درجة ماجستير، و14 دبلوم الدراسات العليا فى التخصصات المختلفة.
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