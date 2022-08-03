بعد اختفائه أعواما..ديلى ميل: بدء محاكمة رجل قتل ابنتيه عام 2008 فى تكساس

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن محكمة أمريكية بدأت الثلاثاء محاكمة أب من أصول مصرية تعتقد السلطات أنه قتل ابنتيه المراهقتين في "جريمة شرف" عام 2008 بعد اختيار هيئة المحلفين.

ولا تطالب النيابة بإعدام ياسر السعيد (65 عاما) ، لكن سيصدر تلقائيًا حكمًا بالسجن مدى الحياة في حال إدانته.

ويُزعم أن سائق سيارة الأجرة المولود في مصر والذي يعيش مع عائلته شمال دالاس ، تكساس ، أطلق النار على ابنتيه ، سارة البالغة من العمر 17 عامًا وأمينة البالغة من العمر 18 عامًا ، في سيارة الأجرة الخاصة به بعد أن قالتا له أنهما ذاهبتان إلى تناول الطعام في يوم رأس السنة الجديدة قبل 14 عامًا.

وقالت سارة فى مكالمة للشرطة على رقم 911 تمكنت من إجرائها بعد إطلاق النار عليها "ساعدونى، والدى أطلق النار علي! أنا أموت"، وقال المحققون إن أمينة قتلت على الفور.

ويُعتقد على نطاق واسع أن سعيد قد ارتكب جريمة شرف بعد أن اكتشف أن أمينة لديها صديق غير مسلم ولأنه اعتقد أنهما أصبحتا "أمريكيتين أكثر من اللازم".

واختفى سعيد بعد جرائم القتل وقضى ست سنوات على قائمة مكتب التحقيقات الفدرالي لأكثر الهاربين المطلوبين. تم العثور عليه مختبئًا في جاستن ، تكساس - على بعد 30 ميلاً من مكان القتل - حيث كان يأويه شقيقه ياسين البالغ من العمر 45 عاما وابنه إسلام ، الذي كان في وقت القتل يبلغ من العمر 19 عامًا، وألقى القبض عليهم ويقضون عقوبات في السجن الفيدرالي.

وتحدثت زوجة سعيد السابقة ، باتريشيا أوينز ، مع صحيفة دالاس مورنينج نيوز بعد القبض عليه ، وقالت إنها تعتقد أنه من الممكن أن تكون بناتها قد قُتلن في جريمة شرف لكنها في النهاية لم تكن تعرف الدافع.

وقالت أوينز: "كانت بناتي محبة ، ومهتمة وذكية ويساعدن أي شخص ، لقد كانا طفلين من أكثر الأطفال روعة في العالم ، ولم تستحقا ما حدث لهما."