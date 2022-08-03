النقل الثانوى الأزهرى يواصل أداء امتحانات الدور الثانى بمواد التوحيد والنحو

كتب لؤى على

يؤدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوي الأزهرى للقسم العلمى اليوم بمادتى النحو والتوحيد، أما الصف الثانى الثانوى للقسم العلمى فيؤدون امتحاناتهم بمادتى البلاغة وتطبيقات الرياضيات .

أما طلاب القسم الأدبى الصف الأول يؤدون امتحاناتهم اليوم بمادتى النحو والتوحيد، أما طلاب الصف الثانى بمادتى البلاغة والمنطق.

فيما تنطلق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم الأربعاء 10 أغسطس، حيث يؤدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانات مادتى القرآن الكريم والتربية الإسلامية، ويختتمون امتحاناتهم يوم 16 أغسطس بمادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع، أما طلاب الشهادة الإعدادية فيبدأون امتحاناتهم بمادة الفقه ويختتمون امتحاناتهم بمادة الحاسب الآلى والمستوى الرفيع يوم 18 أغسطس.