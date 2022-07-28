الخامس على الثانوية الأزهرية بالدقهلية: الحمد لله نفذت وصية والدى والفضل لوالدتى

الدقهلية فريق المحافظات

حصل الطالب عمار أشرف عبد الله، ابن قرية كفر دميرة الجديد التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، على المركز الخامس على الجمهورية ضمن وائل ثانوية أزهرية، بنسبة 97.45%.

وقال الطالب، إنه كان يتوقع حصوله على ترتيب ضمن الأوائل، لتحقيق وصية والده قبل وفاته، والذى كان حريصًا على استكماله التعلم الأزهري.

وأضاف أن والده توفى وهو فى الصف الخامس الابتدائي، وتولت والدته تربيته مع شقيقيه، وكانت توفر له الهدوء وكل سبل الراحة لمذاكرة دروسه.

وأوضح الخامس على الثانوية الأزهرية، أن مثله الأعلى هو الدكتور أحمد الطيب، مؤكدًا أن سر تفوقه بالدعاء واللجوء لله وحفظ القرآن.

وأضاف الطالب، أنه فى بداية الدراسة كان يذاكر لمدة 5 ساعات، ومع اقتراب الامتحانات وصل إلى 10 ساعات، ومان يحصل على دروس خصوصية فى المواد الشرعية فقط، واعتمد على نفسه فى مذاكرة باقى المواد.

كما أوضح أن المواد الشرعية تمثل عبئًا على طالب الأزهرية، لكنها تفيده فى حياته، وتضيف إلى ملكة النقد البناء والثراء العلمى فى الدين.

وأكد أنه يحلم بالالتحاق بكلية اقتصاد وعلوم سياسية، لكن لعدم وجود التخصص لدارسى الأزهر، سيدرس الالتحاق بكلية العلوم والترجمة.