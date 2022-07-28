اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 يوليه 2022 08:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الخامس على الثانوية الأزهرية بالدقهلية: الحمد لله نفذت وصية والدى والفضل لوالدتى

الخميس، 28 يوليه 2022 06:23 م
الخامس على الثانوية الأزهرية بالدقهلية: الحمد لله نفذت وصية والدى والفضل لوالدتى الطالب عمار أشرف عبد الله
الدقهلية فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل الطالب عمار أشرف عبد الله، ابن قرية كفر دميرة الجديد التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، على المركز الخامس على الجمهورية ضمن وائل ثانوية أزهرية، بنسبة 97.45%.

وقال الطالب، إنه كان يتوقع حصوله على ترتيب ضمن الأوائل، لتحقيق وصية والده قبل وفاته، والذى كان حريصًا على استكماله التعلم الأزهري.

وأضاف أن والده توفى وهو فى الصف الخامس الابتدائي، وتولت والدته تربيته مع شقيقيه، وكانت توفر له الهدوء وكل سبل الراحة لمذاكرة دروسه.

وأوضح الخامس على الثانوية الأزهرية، أن مثله الأعلى هو الدكتور أحمد الطيب، مؤكدًا أن سر تفوقه بالدعاء واللجوء لله وحفظ القرآن.

وأضاف الطالب، أنه فى بداية الدراسة كان يذاكر لمدة 5 ساعات، ومع اقتراب الامتحانات وصل إلى 10 ساعات، ومان يحصل على دروس خصوصية فى المواد الشرعية فقط، واعتمد على نفسه فى مذاكرة باقى المواد.

كما أوضح أن المواد الشرعية تمثل عبئًا على طالب الأزهرية، لكنها تفيده فى حياته، وتضيف إلى ملكة النقد البناء والثراء العلمى فى الدين.

وأكد أنه يحلم بالالتحاق بكلية اقتصاد وعلوم سياسية، لكن لعدم وجود التخصص لدارسى الأزهر، سيدرس الالتحاق بكلية العلوم والترجمة.


الثانوية الازهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية

إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الازهرية 2022

الثانوية الأزهرية 2022

بوابه الازهر الالكترونية

بوابه الازهر الالكترونيه

نتيجه الثانويه الازهريه 2022

بوابة الازهر

بوابة الازهر الالكترونية

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2022

اوائل الثانويه الازهريه 2022

نتيجة الثانوية الازهرية

نتيجه الثانويه الازهريه 2022 بوابه الازهر

نتيجه الثانويه الازهريه

نتيجه الشهاده الثانويه الازهريه 2022

أوائل الثانوية الأزهرية 2022

بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة

رابط نتيجة الثانويه الازهريه

موعد نتيجة الثانوية الازهرية

بوابة الأزهر الشريف





مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة