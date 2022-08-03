الكشف على 1076 مريضا فى قافلة طبية علاجية بقرية قراش بالدقهلية

الدقهلية - مرام محمد

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بقافلة علاجية مجانية لقرية قراش مركز بلقاس خلال يومي 1 ، 2 اغسطس 2022م، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1076 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 11 عيادة متخصصة ( 2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جراحة، جلدية، نسا، تنظيم أسرة، أنف وأذن، أسنان)..

وجرى الكشف على 257 مواطنا بعيادة الباطنة، و216 مواطنا بعيادة الأطفال، و158 مواطنا بعيادة العظام، و131 مواطنا بعيادة العظام، و63 مواطنا بعيادة الجلدية، و103 مواطنا بعيادة النسا وتنظيم أسرة، و51 مواطنا بعيادة الأنف والأذن، و97 مواطنا بعيادة الأسنان، كما تم إجراء 358 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 38 حاله أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى.

وأقيم على هامش القافلة 34 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 114 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 9 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وعمل 2 قرار نفقة دولة.

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ورفع المعاناه عن المرضى، استمرارا لمسيرة القوافل الطبية والعطاء لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة، وبناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.