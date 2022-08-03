"القومي للمرأة" بالدقهلية ينظم ورشة عمل لتعليم فن الكروشيه

الدقهلية - مرام محمد

نظم المجلس القومى للمرأة بالدقهلية بالتعاون مع محافظة الدقهلية مكتبة المنصورة العامة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لتعليم أساسيات فن الريزن وعمل حلى باستخدام الريزن، لتنفيذ استراتيجية 2030 لتمكين المرأة، ودعم مشاريع التمكين الاقتصادي، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة أمينة ابراهيم شلبى مقرر الفرع بالدقهلية.

قدمت الورشة ولاء غريب محمد مدربة كروشيه، وقامت خلالها بالتعريف بـ"فن الكروشيه"، حيث أشارت إلى أن الكروشيه من الأشغال اليدوية السهل تعلمها والمريحة للأعصاب، فقط يحتاج إلى الصبر لإكمال ما بدأته، فبمجرد الانتهاء من مشروعك الذي بدأتيه تشعرين بسعادة الإنجاز، وتستمتعين بصناعة شيء بيديك.

كما قامت بتعريف أساسيات الكروشيه وأنواع الخيوط والغرز الأساسية المستخدمة للفتيات المشاركات، حيث تناول التدريب كافة الخطوات من خلال اختيار نوع الإبرة المناسب للخيط وحساب كمية الخيط وعمل الباترون وتقفيل المنتج، وذلك بحضور جيهان عبد الحافظ مقرر مناوب ثانى الفرع و مديرة مكتبة المنصورة العامه و30 فتاة.

وتهدف الورشة إلى تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها صغير لمن يرغب في عمل مشروع، ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك الحفاظ على هذا الفن اليدوي الجميل.