اليوم السابع
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العثور على جثة سيدة "مخنوقة" فى حى العرب ببورسعيد

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 06:27 ص
العثور على جثة سيدة "مخنوقة" فى حى العرب ببورسعيد جثة - ارشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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عثر الأهالي على جثة لسيدة مخنوقة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك بإحدي المنازل في شارع كسري بنطاق حي العرب في محافظة بورسعيد.
 
استقبل مستشفى المبره التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، جثة أم هاشم السيد محمد - 62 سنه، مخنوقة داخل منزل في حي العرب.
 
علي الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.
 
 
 

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