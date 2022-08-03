اليوم السابع
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السجن 5 سنوات لعاطل لحيازته طبنجة فى الإسكندرية

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 10:34 ص
السجن 5 سنوات لعاطل لحيازته طبنجة فى الإسكندرية محكمة الإسكندرية
الإسكندرية -فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي، والمستشار عبد السلام نبيه، وسكرتير الجنايات محمد أبو الخير بالسجن 5 سنوات للمتهم " ال.م.ز" وتغريمه مبلغ خمسون ألف جنيه، ومصادرة السلاح الناري المضبوط لاتهامه بحيازة سلاح ناري .

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 18062 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري خلال اشتراكه مع آخرين بحيازتهم مواد مخدرة بدائرة القسم .

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام المتهم " ال.م.ز" عاطل بحيازة سلاح ناري خلال قيام الإدارة بضبط عدد من المتهمين لحيازتهما مواد مخدرة حشيش اشترك المتهم بملكيته في المبالغ المالية وحيازة سلاح ناري طبنجة  وتحرر محضر بالواقعة.

بالعرض علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.



 


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