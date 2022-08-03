الزراعة: التأمين على 2810 رؤوس ماشية بالفيوم خلال يومين

أسماء نصار

في إطار إهتمام الدولة بتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض والابئة وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتنشيط أعمال التأمين على الثروة الحيوانية وتقديم خدمات تأمينية متميزة من صندوق التأمين على الماشية وتشجيع المزارعين والمربين على الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية لاستقادة بكافة الخدمات التي يقدمها الصندوق

وفي هذا الإطار صرح د أيمن عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم أنه تم التأمين على عدد 2810 رأس ماشية بدائرة محافظة الفيوم خلال يومي 1 و 2 أغسطس 2022، وأشار إلى أن تخفيض قيمة التأمين على الرأس الواحدة قد أدى إلى إقبال شديد من السادة المربين للتأمين على الماشية خاصتهم.

ومن ناحيته أكد د ايهاب صابر مساعد الوزير لشئون الطب البيطري ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية أن هناك قوافل تأمنية تجوب القرى والعزب بجميع محافظات الجمهورية ومن بيت لبيت لتوعية المربين والفلاحين ومنتجى الثروة الحيوانية بأهمية ومزايا التأمين على الماشية لدى الصندوق والتي من أهمها توفير الرعاية الطبية المجانية للحيوان المؤمن عليه وكذلك صرف عويضات كبيرة في حالة السرقة أو النفوق.