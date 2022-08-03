اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 08:57 م
أكرم القصاص
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الزراعة: التأمين على 2810 رؤوس ماشية بالفيوم خلال يومين

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 08:36 م
الزراعة: التأمين على 2810 رؤوس ماشية بالفيوم خلال يومين السيد القصير وزير الزرعة
أسماء نصار

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في إطار إهتمام الدولة بتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض والابئة وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتنشيط أعمال التأمين على الثروة الحيوانية وتقديم خدمات تأمينية متميزة من صندوق التأمين على الماشية وتشجيع المزارعين والمربين على الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية لاستقادة بكافة الخدمات التي يقدمها الصندوق 
 
وفي هذا الإطار صرح د أيمن عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم أنه تم التأمين على عدد 2810 رأس ماشية بدائرة محافظة الفيوم خلال يومي 1 و 2 أغسطس 2022، وأشار إلى أن تخفيض قيمة التأمين على الرأس الواحدة قد أدى إلى إقبال شديد من السادة المربين للتأمين على الماشية خاصتهم.
 
ومن ناحيته أكد د ايهاب صابر مساعد الوزير لشئون الطب البيطري ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية أن هناك قوافل تأمنية تجوب القرى والعزب بجميع محافظات الجمهورية ومن بيت لبيت لتوعية المربين والفلاحين ومنتجى الثروة الحيوانية بأهمية ومزايا التأمين على الماشية لدى الصندوق والتي من أهمها توفير الرعاية الطبية المجانية للحيوان المؤمن عليه وكذلك صرف عويضات كبيرة في حالة السرقة أو النفوق.

الزراعة

السيد القصير وزير الزرعة

وزارة الزراعة

الزراعة المصرية



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