اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:19 م
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التصريح بدفن طالبة تناولت طعاما مسموما فى 6 أكتوبر

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:10 م
التصريح بدفن طالبة تناولت طعاما مسموما فى 6 أكتوبر اسعاف _ارشيفية
أحمد إسماعيل

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صرحت النيابة العامة بمدينة السادس من أكتوبر بدفن جثمان طالبة تناولت طعام يحتوي على سم فئران بمدينة 6 أكتوبر، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحقيقات حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

 تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طالبة تبلغ من العمر 14 سنة داخل مسكن أسرتها بمدينة 6 أكتوبر، نتيجة تناولها طعاما مسمما.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الضحية تناولت طعام يحتوي على سم فئران تم وضعه للتخلص من فأر، إلا أنها تناولته سهوا، مما أسفر عن إصابتها بحالة تسمم، وفارقت الحياة.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرتها، ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

 

 


سم فئران

النيابة العامه

6 أكتوبر

امن الجيزة



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