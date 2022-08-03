"الاستثمار الأوروبى" يقدم 75 مليون يورو لدعم مشروعات المياه فى إيطاليا

كتبت: هناء أبو العز

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، تقديم منحة بقيمة 75 مليون يورو؛ لتمويل استثمارات الشركة العامة لخدمات المياه المتكاملة الإيطالية في مقاطعة فاريزي ALFA Srl بهدف مواجهة أزمة المياه في إيطاليا وتحسين جودة خدمات المياه المتكاملة وتقليل الفاقد وتحسين كفاءة الطاقة لصالح السكان المحليين، وذلك ضمن إطار اتفاقيات باريس وأهداف خارطة طريق بنك الاستثمار الأوروبي للمناخ.

ووفقا لبيان لبنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الأربعاء، أكدت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، التزام البنك بمواجهة حالة الطوارئ الناجمة عن أزمة المياه والجفاف في إيطاليا بسبب عدم هطول أمطار منذ فترة طويلة نتيجة لتغير المناخ، مضيفة أن البنك يستثمر في البنية التحتية من أجل تقليل فاقد المياه وتحسين كفاءة الطاقة وضمان السلامة والإمداد والإدارة المستدامة للمياه في إيطاليا وعبر أوروبا.

من جهته، قال رئيس شركة ALFA، باولو مازوتشيلي، إن الدعم الأوروبي سيساهم في تنفيذ برنامج استثمار الشركة البالغ 151 مليون يورو والذي يهدف إلى إحداث تأثير إيجابي في معالجة القضايا البيئية ورفع جودة حياة السكان ودعم كافة مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تركز على الاستدامة.

وأشار إلى أن دعم بنك الاستثمار الأوروبي سيعزز جودة خدمات المياه المتكاملة وتقليل فاقد المياه، لافتا إلى أن 40% من المياه التي يتم تغذيتها في شبكة توزيع المياه الإيطالية لا تصل إلى المنازل.

جدير بالذكر أن برنامج استثمار الشركة الإيطالية يتضمن أيضا الاستثمار في أنظمة الصرف الصحي الحضرية التي تهدف إلى تحسين مرونة البنية التحتية الحالية في مواجهة الظواهر المناخية القاسية.