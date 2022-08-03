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الاتحاد الأوروبى يدعو إلى وقف فورى للقتال فى ناجورنو كاراباخ

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 07:11 م
الاتحاد الأوروبى يدعو إلى وقف فورى للقتال فى ناجورنو كاراباخ الاتحاد الأوروبى
كتب أحمد عرفة

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دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري للقتال في ناجورنو كاراباخ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها دعت أرمينيا لتحرك دولي لوقف تصرفات أذربيجان "العدائية" فى ناجورنو كاراباخ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، فيما اتهمت روسيا، أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار في الإقليم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: نرصد ارتفاع مستوى العنف في منطقة حفظ السلام بإقليم ناجورنو كاراباخ.

وفى وقت سابق عقد رئيسا المخابرات في كل من أرمينيا وروسيا، أرمين أبازيان وسيرجي ناريشكين، مباحثات تبادلا خلالها المعلومات الاستخباراتية للبلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن ناريشكين قوله في بيان بعد الاجتماع "عقدت اجتماعًا مع زميلي، مدير جهاز الأمن القومي الأرمني أرمين أبازيان، وأثناء المحادثات، تم تقييم الجانب الاستراتيجي بدرجة عالية".


الاتحاد الاوروبى

أرمينيا

أذربيجان

كاراباخ

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