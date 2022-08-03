أرمينيا تدعو لتحرك دولى لوقف تصرفات أذربيجان "العدائية" فى ناجورنو كاراباخ

كتب أحمد عرفة

دعت أرمينيا لتحرك دولي لوقف تصرفات أذربيجان "العدائية" فى ناجورنو كاراباخ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، فيما اتهمت روسيا، أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار في الإقليم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: نرصد ارتفاع مستوى العنف في منطقة حفظ السلام بإقليم ناجورنو كاراباخ.

وفى وقت سابق عقد رئيسا المخابرات في كل من أرمينيا وروسيا، أرمين أبازيان وسيرجي ناريشكين، مباحثات تبادلا خلالها المعلومات الاستخباراتية للبلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن ناريشكين قوله في بيان بعد الاجتماع "عقدت اجتماعًا مع زميلي، مدير جهاز الأمن القومي الأرمني أرمين أبازيان، وأثناء المحادثات، تم تقييم الجانب الاستراتيجي بدرجة عالية".