اليوم السابع
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الأنبا إسحق يتفقد سير امتحانات معهد الدراسات اللاهوتية بطما

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 03:40 م
الأنبا إسحق يتفقد سير امتحانات معهد الدراسات اللاهوتية بطما معهد القديس أثناسيوس الرسولى
كتب: محمد الأحمدى

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تفقد الأنبا إسحاق أسقف إيبارشية طما وتوابعها، للأقباط الأرثوذكس، سير امتحانات معهد القديس أثناسيوس الرسولى للدراسات اللاهوتية، التابع للإيبارشية.

كانت الامتحانات بدأت أعمالها من منتصف شهر يوليو الماضى، ومن المنتظر أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجارى.

ويذكر أن الدراسة بالمعهد تستغرق 4 أعوام دراسية، يحصل الدارس بعدها على شهادة البكالوريوس فى العلوم اللاهوتية.

وفى سياق متصل، كان مركز القديس البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية بكنائس وسط القاهرة نظم لقاءًا لطلبة الدراسة الإنتظامية على هامش ختام أعمال كورس "بدع ومذاهب حديثة" بحضور الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع كنائس وسط القاهرة ورئيس مجلس إدارة المركز، والأنبا مكارى الأسقف العام لكنائس قطاع كنائس شبرا الجنوبية.

وبدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهى بكنيسة القديس أرسانيوس، تلاه محاضرة للأنبا مكارى، حملت عنوان "كيف حفظت النصوص الليتورجية العقيدة سليمة ومستقيمة" ثم محاضرة للأنبا رافائيل بعنوان "مصادر التعليم الكنسى" ثم استمع لمناقشات وأسئلة الدارسين.

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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

معهد الدراسات اللاهوتيه

طما



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