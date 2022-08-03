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الأمم المتحدة: نسعى لرفع كافة القيود على تأمين وشحن المواد الغذائية الروسية

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 09:10 م
الأمم المتحدة: نسعى لرفع كافة القيود على تأمين وشحن المواد الغذائية الروسية الحرب الروسية الأوكرانية
كتب أحمد عرفة

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أكدت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا جرينسبان، أن المنظمة تسعى لرفع كافة القيود على تأمين وشحن المواد الغذائية والأسمدة الروسية، في إطار صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضافت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: أما بخصوص روسيا وتسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة من روسيا، فنحن نعمل بشكل حثيث على ذلك، ونعمل على إزالة العقبات القائمة في مجالات التمويل والتأمين والنقل.

 

وأوضحت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قدما بعض التوضيحات بشأن العقوبات، لافتة إلى أن المهمة الآن تتمثل في إقناع القطاع الخاص بألا يخشى العقوبات التي لا تهدده.

 

وتابعت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: نود أن ينظر لاعبو القطاع الخاص إلى الوضع من ناحية أخرى، وأن تتهيأ الظروف لاستئناف تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا.


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