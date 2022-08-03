اعرف ازاى تختار تخصصك بكلية التربية رياضية جامعة الإسكندرية ..لطلاب الفرقة الرابعة

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت كلية التربية رياضية بنين جامعة الإسكندرية عن فتح باب التقديم لتنسيق تخصص طلاب الفرقة الرابعة قبل بدء العام الدراسى الجديد.



كما اعلنت أن التخصصات هى ( التدريب الرياضي – الإدارة الرياضية - الرياضة المدرسية).



كما اعلنت الكلية عن إرشادات خاصة للطلاب وهى:

1- على الطالب أن يختار رغبة واحدة فقط من إختيارات الرغبة الأولى ورغبة واحدة فقط من إختيارات الرغبة الثانية.



2- في حالة عدم إكتمال العدد المحدد لفتح التخصص يتم النظر مباشرة إلى الرغبة الثانية للطالب.



3- في حالة عدم القبول في الرغبة الأولى والثانية لأي سبب من الأسباب سوف يتم تحويل الطالب مباشرة على تخصص الرياضة المدرسية.



4- في حالة ملئ الإستمارة أكثر من مره لنفس الطالب سوف يتم عدم النظر في الإستمارات المقدمة ويتم تحويل الطالب إلى تخصص الرياضة المدرسية.



5- آخر موعد لتقديم الرغبات يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022.