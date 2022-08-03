اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 03:34 م
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اعرف ازاى تختار تخصصك بكلية التربية رياضية جامعة الإسكندرية ..لطلاب الفرقة الرابعة

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:27 م
اعرف ازاى تختار تخصصك بكلية التربية رياضية جامعة الإسكندرية ..لطلاب الفرقة الرابعة جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت كلية التربية رياضية بنين جامعة الإسكندرية عن فتح باب التقديم لتنسيق تخصص طلاب الفرقة الرابعة قبل بدء العام الدراسى الجديد.

كما اعلنت أن التخصصات هى ( التدريب الرياضي – الإدارة الرياضية - الرياضة المدرسية).
 

كما اعلنت الكلية عن إرشادات خاصة للطلاب وهى:

1- على الطالب أن يختار رغبة واحدة فقط من إختيارات الرغبة الأولى  ورغبة واحدة فقط من إختيارات الرغبة الثانية.

2- في حالة عدم إكتمال العدد المحدد لفتح التخصص يتم النظر مباشرة إلى الرغبة الثانية للطالب.

3- في حالة عدم القبول في الرغبة الأولى والثانية لأي سبب من الأسباب سوف يتم تحويل الطالب مباشرة على تخصص الرياضة المدرسية.

4- في حالة ملئ الإستمارة أكثر من مره لنفس الطالب سوف يتم عدم النظر في الإستمارات المقدمة ويتم تحويل الطالب إلى تخصص الرياضة المدرسية.

5- آخر موعد لتقديم الرغبات يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022.


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