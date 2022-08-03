اعتنى ببشرتك باتباع عادات الأكل الصحية..أبرزها تجنب المصنعات وشرب الديتكوس

كتبت إيناس البنا

يسعى الجميع للحصول على بشرة صافية ومتوهجة، ومع ذلك ، فأن حلم البشرة الصحية لا يمكن تحقيقه إلا باستخدام بعض منتجات العناية بالبشرة، ولكن لا تحتاج البشرة الصحية إلى تغذية من الخارج ولكن من المهم أن تغذيها من الداخل أيضًا.

وفقا لتقرير موقع " webmd"، من المهم أن تختار منتجات خالية من السموم حتى لا تضر الجلد، وبالمثل ، من المهم أن تتجنب الأطعمة والمشروبات التي قد تكون سامة لجسمك وكذلك بشرتك، إليك بعض عادات الأكل التي يمكنك اتباعها للحصول على بشرة نقية وصحية.

تجنب المحليات الصناعية في طعامك وكذلك المشروبات



يمكن أن يؤدي تضمينها في نظامك الغذائي إلى اضطرابات نسبة السكر بالدم في الجسم مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن ويسبب أيضًا تصبغ الجلد، كما أن المشروبات الغازية لا تحتوي على نسبة عالية من السكر فحسب، بل تحتوي أيضًا على ثاني أكسيد الكربون، وهو ليس خيارًا صحيًا للجسم.

أدخل الدهون الصحية في نظامك الغذائي:



الدهون ليست دائمًا شيئًا سيئًا، فالدهون الصحية تحتوي على أوميجا 3 والتي تعتبر صحية للجسم، أوميجا 3 مفيدة للقلب وكذلك للبشرة لأنها تساعد في الحفاظ على صحة الجلد من خلال الحفاظ على الحاجز الطبيعي للبشرة. عندما يكون الحاجز الطبيعي للبشرة جيدًا، فإنه يحافظ على البشرة صحية ومتوهجة.

تناول مشروبات صحية :



تساعد مشروبات الديتوكس هذه على إزالة جميع السموم من الجسم وتساعد في الحفاظ على صحة الجلد، أيضًا ، تحافظ مشروبات الديتوكس هذه على صحة الأمعاء وتزود الجسم والجلد بالعناصر الغذائية الصحية.

اشرب كمية كافية من الماء:



البقاء رطبًا أمر مهم للغاية ، ليس فقط للجسم ولكن لبشرتك أيضًا. عندما تشرب كمية كافية من الماء ، تظل خلايا بشرتك رطبة وتكون البشرة جيدة الترطيب صحية.