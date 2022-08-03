أطباء الدقهلية تستخرج بطاقات التأمين الصحى مجانا لأعضائها أصحاب المعاشات

كتبت آية دعبس

أعلنت نقابة أطباء الدقهلية عن تقديم خدمة جديدة للأطباء على المعاش تكريماً لجهودهم المهنية، فقد قرر مجلس نقابة أطباء الدقهلية بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي بالدقهلية استخراج بطاقات التأمين الصحي لأطباء المعاشات، من خلال مقر نقابة أطباء الدقهلية بدون أية رسوم يتحملها الطبيب عن هذه الخدمة وبدون إجراءات الكشف الطبي.

قال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، إن هذه الخدمة لجميع أطباء المعاشات بالقطاعات الطبية المختلفة سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة وغيرها، مشيرا إلى أن الأطباء يتقدمون بأوراقهم إلى مقر نقابة الدقهلية بنادي الأطباء بطلخا، وستقوم نقابة الأطباء باستخراج بطاقات التأمين الصحي لهم وتسليمها لهم بمقر النقابة دون تحمل الطبيب لأية رسوم عن هذه الخدمة، إنطلاقا من سعى مجلس النقابة للتعبير عن امتنان النقابة وعرفانها بما يقدمه الأطباء خلال مسيرة عملهم المهنية، من خلال تقديم خدمات واقعية وحقيقية لهم.

من جانبه أوضح الدكتور حامد عزت العراقي أمين عام نقابة أطباء الدقهلية تفاصيل هذه الخدمة المقدمة لأطباء المعاشات بالدقهلية، وقال أن الأوراق المطلوب أن يتقدم بها الطبيب بالمعاش هي صورة بطاقة الرقم القومي وصورة شهادة الميلاد وثلاث صور شخصية، وأضاف: أنه بالنسبة لأطباء المعاشات المقيمين في مدن المنصورة ونبروه وبني عبيد ودكرنس، يتقدموا بأوراقهم بمقر نقابة الأطباء بنادي الأطباء بطلخا يومياً من العاشرة صباحاً حتى التاسعة مساءً واستلام بطاقات التأمين الصحي من نفس المقر، وبالنسبة للأطباء المقيمين في مدن الدقهلية الأخرى والبعيدة عن مقر نقابة أطباء الدقهلية فيقوموا بتقديم أوراقهم واستلام بطاقات التأمين الصحي الخاصة بهم من فروع هيئة التأمين الصحي بهذه المدن، معلنا عن واتس رقم 01150607200 لتلقي استفسارات الأطباء.