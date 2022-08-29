وفاة طفل متأثرا بإصابته فى انهيار حائط منزل بقنا

قنا - صابر سعيد

توفي طفل، اليوم الإثنين، متأثرًا بإصابته في حادث انهيار جدار منزل بقرية كلاحين الحاجر التابعة لمركز قفط جنوب قنا.

تلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد وفاة طفل متأثرًا بإصابته بعد انهيار حائط منزل من الطوب البلوك بقرية كلاحين الحاجر، وتبين وفاة كريم عبد الرحيم، عامين ونصف.

كان قد أصيب 5 أشخاص، في حادث انهيار حائط منزل بقرية كلاحين الحاجر التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا وتم نقلهم إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 5 أشخاص بينما رضيعين في انهيار حائط منزل بقرية كلاحين الحاجر التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا، وعلي الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات وتم نقلهم إلي مستشفى قنا العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.



