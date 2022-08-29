نيران صديقة.. حبس المتهم بإطلاق النار على والده بالخطأ في أكتوبر 4 أيام

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامه بمدينة 6 أكتوبر، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتسبب في مصرع والده بمدينة 6 أكتوبر، بعد أن خرجت طلقة من سلاح ناري بحوزته بالخطأ، أصابت والده وتسببت في مصرعه.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة الضحية، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجني عليه، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد مصرع خفير خصوصي نتيجة إصابته بطلق ناري في مدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه كان بصحبة ابنه "عامل"، خلال حراستهما إحدى المنشآت، وخلال عبث الابن بسلاح ناري كان بحوزته، خرجت طلقة أصابت والده، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.