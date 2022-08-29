اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 أغسطس 2022 01:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مصرع شخصين وسقوط بعض المنازل بسبب الأمطار في موريتانيا

الإثنين، 29 أغسطس 2022 01:00 ص
مصرع شخصين وسقوط بعض المنازل بسبب الأمطار في موريتانيا أمطار - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت لجنة الطوارئ الموريتانية الحكومية وفاة شخصين بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة و المتواصلة في موريتانيا.

وأكدت اللجنة - في بيان الأحد - أنها سجلت وفاة شخص غرقا في مدينة صنغرافة شرقي موريتانيا وآخر في مدينة ألاك وسط البلاد.

وأضافت أنه تم تسجيل خسائر مادية جسيمة جراء الفيضانات تمثلت في سقوط بعض المنازل في مناطق مختلفة من البلاد من أبرزها مدينة المذرذرة جنوب موريتانيا.

وتعيش موريتانيا منذ الشهر الماضي فيضانات وأمطار غزيرة تسببت في وفاة عشرات الأشخاص وإصابة المئات بجراح كما تم تسجيل خسائر مادية تركت مئات الأسر بدون مأوى وسجلت خسائر في الطرق والسدود والمصالح الخدمية المختلفة ونفوق مئات المواشي.

 


الأمطار في موريتانيا

موريتانيا

الأمطار

أمطار

اخبار موريتانيا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة