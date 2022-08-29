محافظ قنا يعلن انتهاء 80% من مشروع إنشاء المكتبة العامة بقنا

قنا صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جوله تفقدية بمشروع مكتبة قنا العامة، لمتابعة سير العمل بأعمال التشطيبات النهائية، رافقه السفير رضا الطايفى، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح ، أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والمهندسة ابتسام صموئيل، وكيل وزارة الاسكان بقنا ، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومهندسى الشركة المنفذة للمشروع، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وقال محافظ قنا، إنه يجرى الآن تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية داخل المبنى، وتركيب الأسقف المعلقة والإنتهاء من تنفيذ شبكة الإطفاء الذاتى، وأنظمة التكييف المركزي، كما يجرى تركيب الحجر الهاشمى والواجهات الزجاجية من الخارج، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ هيكل الأسوار والبوابات وجارى أعمال تركيبات الـ GRC للأسوار، كما تم الانتهاء من تركيب المصاعد، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ لإجمالى الأعمال بلغت 80، مشددا على مسئولى الشركة المنفذة بتكثيف العمالة، ومضاعفة ورديات العمل لضمان الإنتهاء من كافة الأعمال طبقا للموعد المقرر فى نهاية أكتوبر المقبل، موجها بضرورة الاهتمام بأعمال "اللاند سكيب" حتي تظهر المكتبة بالشكل الجمالي الذي يليق بمحافظة قنا .



وقدم الطايفى، الشكر لمحافظ قنا لما بذله من جهود لتوفير التمويل المالى، مما كان له الأثر الأكبر فى استكمال تنفيذ مشروع المكتبة والإنتهاء من تنفيذها خلال هذا العام، مؤكدا أن المكتبة سوف تضم كتب في مختلف العلوم الإنسانية والعلمية على غرار مكتبة الإسكندرية، وسوف تكون مزودة بقاعات الإطلاع البحثي للطلاب والباحثين الذين يمكنهم الحصول على مراجعهم من خلال البحث على نظام الأرشفة الإلكتروني، مما يسهل على الباحثين سرعة الحصول على الكتاب، لافتا إلى أن المكتبة تعد منظومة ثقافية متكاملة يجد فيها جميع القراء والمثقفين والباحثين وطلاب الجامعات ضالتهم.



جدير بالذكر أن المكتبة تقع على مساحة 800 متر مربع من إجمالى مساحة 4400 متر مربع، وتتكون من 5 طوابق بتكلفة إجمالية تبلغ 60 مليون جنية ، حيث ستضم ( مكتبة رقمية – نادى لتكنولوجيا المعلومات – برامج تدريبية للكوادر الفنية – قاعات حاسب آلي)، وسوف تخدم المواطنين من كافة الأعمار بهدف نشر الثقافة والمعرفة وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





المكتبة العامة بقنا



إنشاء المكتبة العامة بقنا



جانب من الجولة



مشروع إنشاء المكتبة العامة بقنا



