لو مضغوط فى الشغل.. اعرف أعراض متلازمة الاحتراق النفسي

كتبت فاطمة خليل

متلازمة الاحتراق النفسى هي حالة من الإرهاق الجسدي والنفسي، نتيجة الإجهاد طويل الأمد في حياتك المهنية، أو العمل لساعات طويلة، مما يؤدى إلى استنزاف طاقتك، ويمكن أن يحدث الاحتراق النفسي لأنك قد تكون غير قادر على مواكبة متطلبات مختلف جوانب حياتك، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الاحتراق النفسي ، بحسب موقع "Health".

وفقًا للدكتور لاليتا سوجلاني، عالم النفس المقيم في المملكة المتحدة، يمكن أن يشعر الناس بالإرهاق عندما يتركهم التوتر يشعرون بالضياع والاكتئاب والإرهاق التام.

وبحسب منظمة الصحة العالمية (WHO) هناك 1 من كل 4 بالغين سيتأثر بالإرهاق والاحتراق النفسي في مرحلة ما من الحياة.

وأدرجت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا الإرهاق في التصنيف الدولي للأمراض (ICD-11) ، ووصفته بأنه "ضغوط مزمنة في مكان العمل لم تتم إدارتها بنجاح".

تشمل المجالات الثلاثة الرئيسية لأعراضه نقص الطاقة والإرهاق ، والشعور بالانفصال ، والسلبية وانخفاض أداء العمل.

7علامات على الاحتراق النفسي يجب أن تكون على دراية بها:



1. الشعور بعدم الرضا الشديد

قد تفقد الثقة بالنفس بشكل متكرر أثناء الإرهاق، وفكرة الشعور بعدم الرضا هو أيضًا علامة على الإرهاق.

2. التعب وضباب الدماغ أو قلة التركيز

الارتباك والنسيان وفقدان التركيز والوضوح العقلي مؤشرات على ضباب الدماغ ويمكن أن يؤدي الإفراط في العمل وعدم كفاية النوم والتوتر والاستخدام المفرط للإنترنت إلى ذلك. غالبًا ما يجعل الإرهاق من الصعب عليك التركيز على عملك وستشعر بمزيد من الإرهاق.

3. ارتكاب أخطاء الإهمال

يمكن أن تشمل أخطاء الإهمال في العمل نسيان ما يجب القيام به أو الموعد النهائي غالبًا ما تؤدي هذه الأخطاء إلى وقوعك في موقف محفوف بالمخاطر إذا كنت تعتقد أنك تقوم في كثير من الأحيان ببعض الأخطاء غير المبالية التي لا تلاحظها ، فقد تكون أيضًا علامة على الإرهاق.

4. نقص الطاقة والدافع

بغض النظر عن مدى جودة أدائك لهذه المهمة المحددة ، فلن تكون قادرًا على مطابقة مستوى التميز لديك، قد يكون هذا بسبب نقص الحافز فيك والشعور بعدم الجدارة.

5. الحد من التسامح مع سلوك الآخرين

أثناء الإرهاق، ستشعر بمزيد من الإحباط وستجعلك الأشياء الصغيرة غاضبة، من خلال إساءة تفسير كلمات أو أفعال شخص آخر، ستشعر بالغضب والإحباط.

6. مشاكل النوم

يؤثر الإرهاق كثيرًا على دورة نومك، مما يجعل من الصعب عليك النوم أو يجعلك تنام كثيرًا كلاهما يمكن أن يضر بالصحة الجسدية والعقلية، لذلك من الأفضل أن تنام 7 ساعات على الأقل.

7. الشعور بالعجز

يمكنك أن تشعر أنك محاصر في حياتك حيث لا يوجد لديك وقت لنفسك هذا يمكن أن يجعلك قلقًا في بعض الأحيان ويجعلك أقل إنتاجية.