"عهد التنوير في الدين" أول مقرأة للسيدات في مسجد الفتح بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

مقرأة سيدات مسجد الفتح بالزقازيق، هي واحدة من بين أربعة مقارئ للقرآن الكريم أطلقتها وزارة الأوقاف كمرحلة أولى لتأسيس مقارئ للسيدات لنشر تعاليم القرآن الكريم وفهم مقاصده.

شارك اليوم السابع، مقرأة مسجد الفتح وهي مكونة من شيخة وأربعة عضوات، ثلاثة منهن واعظات معينات بوزارة الأوقاف واثنتين من الواعظات المتطوعات.

وتقول الدكتورة أمل السيد محمد سليمان من كفر صقر وهي شيخة المقرأة، إنهن الخمسة عضوات خريجات جامعة الأزهر وباحثات بدرجة الماجستير ويعملون بالوعظ منذ سنوات، وتقدمن للمرأة فور الإعلان عنها عبر موقع الوزارة، واقع الاختيار عليهن بعد خضوعهن لاختبارات من قبل وزارة الأوقاف.

وأضافت أنهن من مختلف مراكز المحافظة " كفر صقر ، فاقوس، بلبيس ، ديرب نجم"، ونجتمع كل يوم سبت عقب صلاة العصر لقراءة القرآن فيما بينا وتعليم التجويد والأحكام.

وأشارت الواعظة مروة إسماعيل من فاقوس، إلى أن لمقرأة السيدات أهمية كبيرة، فنحن نتبادل الأحكام التجويد وأسباب نزول بعض الآيات والنقاط البلاغية في الآيات.

وتكمل الواعظة رضا محمد حسين من فاقوس، أن للمقراة زيا موحدا هو جلباب أسود مفتوح وطرحة كبيرة بيضاء وهو زي يعطي وقارا ودليلا على أهمية المقرأة، خاصة أصبح هناك إقبال من قبل السيدات على حضور الدورس الدينية وحفظ القرآن الكريم، لذلك جاء الغرض من المقرأة لتعلم وتبادل أحكام القرآن فهم المقاصد لتعليمها في الدورس، وأننا كواعظات لدينا عمل يومي بخلاف المقرأة، كدورس الدينية وتحفيظ القرآن الكريم للسيدات والأطفال وندوات لتعليم الدين الصحيح وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام بالمساجد.

وتشير أسماء أحمد من بلبيس، معلمة لغة عربية بالأزهر الشريف وواعظة متطوعة بأحد المساجد، إلى أن للمقرأة أهمية كبيرة في تبادل العلم بينا وفهم مقاصد ومعاني القرآن الكريم والتي من خلالها أحدث معلوماتي وأصحح أخطائي التي تؤهلني أن أعلم بعد ذلك سيدات وأطفال بشكل أفضل، لافتة إلى أنها تحفظ السيدات بالقرية القرآن الكريم والقراءة والكتابة وبجانب أنشطة الصيفية مثل نشاط حق الطفل وغيرها.

وتابعت سعدة أنها باحثة ماجستير وتعمل معلمة مواد فلسفية بالأزهر وواعظة متطوعة، أن المقرأة تفيدها بشكل كبير خاصة أن زميلاتها بها لديهن خبرات في مجال الوعظ لأكثر من 17 سنة، فنحن نتبادل الخبرات وشرح الآيات ونقرأ القرآن الكريم بالطريقة الصحيحة والتجويد .



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