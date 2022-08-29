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طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون امتحان الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس

الإثنين، 29 أغسطس 2022 12:00 ص
طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون امتحان الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يؤدى طلاب الثانوية العامة دور ثان اليوم الاثنين الشعبة العلمية (العلوم) امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بإجمالى7 آلاف و697 طالب/ طالبة.

ويؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بإجمالى عدد 5 آلاف و313 طالب/ وطالبة، ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية مادة علم النفس والاجتماع بإجمالى 4 آلاف و350 طالب/طالبة، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، وشعبة الرياضيات مادة مقاييس المفاهيم (الرياضة البحتة)، ويؤدى طلاب المكفوفين امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى).

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة دور ثان السبت 20 أغسطس الجارى، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، حيث أدى الطلاب السبت امتحان مادتى اللغة العربية والدين كما يؤدى الطلاب الأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ضرورة الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة البابل شيت فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وأنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة.


التربية والتعليم

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