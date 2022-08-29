رئيس وزراء باكستان: نواجه أمطارا لم نشهدها خلال 30 عاما

وكالات

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الاثنين، إن الأمطار الموسمية التي تسببت في فيضانات هائلة في أنحاء البلاد "غير مسبوقة خلال السنوات الثلاثين الأخيرة".

جاءت تصريحات رئيس الوزراء أثناء قيامه بجولة في المناطق المتضررة بشدة في شمال البلاد لتوجيه عمليات الإغاثة.

وحسب موقع سبوتنيك، وصف رئيس الوزراء الوضع بقوله: "هناك محيط من مياه الفيضانات في كل مكان".

يواجه عشرات الملايين من الأشخاص في أنحاء باكستان اليوم الاثنين أسوأ فيضانات موسمية خلال عقد، والتي تسبب في جرف عدد لا يحصى من المنازل وتدمير الأراضي الزراعية الحيوية، بينما يهدد النهر الرئيسي في البلاد بانفجار ضفافه.

يقول مسؤولون إن 1061 شخصا قد لقوا مصرعهم منذ شهر يونيو، عندما بدأت الأمطار الموسمية لكن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى، حيث عزلت مئات القرى الواقعة على الجبال في شمال البلاد بعد أن جرفت الأنهار التي غمرتها الفيضانات الطرق والجسور.

وتعتبر الأمطار الموسمية السنوية ضرورية لري المحاصيل وتجديد البحيرات والسدود عبر شبه القارة الهندية، ولكنها قد تؤدي أيضا إلى الدمار.