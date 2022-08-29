رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم طالب كلية التربية الرياضية خامس العالم والثانى على الجامعات

كفر الشيخ - محمد سليمان

كرم الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين ، الطالب في كلية التربية الرياضية بالجامعة فارس محمد عبدالستار الإمام والحاصل على المركز الخامس في منافسات بطولة العالم للمصارعة التي أقيمت في بلغاريا والتي أقيمت في الفترة من 13 إلى 22 أغسطس الحالي، والمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في المصارعة الروماني وزن 82 كيلو.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس و الدكتور على أبو شوشة نائبا رئيس الجامعة السابقين والدكتور نجلاء إبراهيم وكيل كلية التربية الرياضية ، وأمين عام الجامعة الدكتور علي صبري، ووالد الطالب محمد عبد الستار الإمام.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للطالب مؤكداً أنه حقق إنجاز متميز عالميا ومحليا، موجها الشكر لأسرة اللاعب، والمدربين، وفريق إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ومنح رئيس الجامعة، ميدالية الجامعة ودرع الإدارة العامة لرعاية الشباب للطالب تقديرًا لإنجازه و تشجيعًا له على مواصلة التميز الرياضي.

ووجه رئيس الجامعة بالاستمرار في رعاية الطالب حتى يتمكن من الحفاظ على تميزه الأكاديمي والرياضي لتذليل أية عقبات وتقديم الدعم والاستشارات له، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، بتطوير الأنشطة داخل الجامعات من أجل بناء شخصية الطلاب، وتعزيز الوعى والفهم الواقعي الصحيح لديهم ، والعمل على نشر الوعي الرياضي داخل الجامعات المصرية والمساهمة في اكتشاف المواهب الرياضية و العمل على تنميتها و تطويرها.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تحرص على تقديم كافة الدعم لطلابها من أجل التفوق الرياضي في كافة المحافل مع توفير المناخ المناسب لاستكمال تفوقهم من أماكن للتدريب وممارسة الانشطة الرياضية مشيراً إلى أن هذا التفوق يساهم في رفع اسم مصر و الجامعة عاليا.