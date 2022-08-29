خلية "سجن النسا".. سجون كوستاريكا تحبط عمليتي تهريب مخدرات فى 24 ساعة

فاطمة شوقى

اعتقلت السلطات فى كوستاريكا امرأة تخفى الماريجوانا داخل أعضائها فى محاولة لإدخالها أحد السجون لزيارة أحد أقاربها، وتعتبر هذه هى ثانى امرأة يتم القبض عليها خلال 24 ساعة، حيث تم القبض على الأولى خلال محاولة ادخال زجاجة من زيت الحشيش أيضا وبنفس الطريقة.



الشرطة والمخدرات

وقالت صحيفة "لا تيخا" الكوستاريكية إن امرأة تسمى لوريا كانت تحاول دخول سجن لويس باولينو مورا بغلاف من الماريجوانا ، وتم اعتقالها بعد القبض على امرأة أخرى تدعى تشافاريا كانت تخفى زجاجة من الحشيش فى أعضائها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكلاب هى التى قامت بشمها وكشف ما تحمله من مخدرات، وتم فتح قضية ضدهما.

وتعتبر كوستاريكا من الدول التى تقنن الماريجوانا للاغراض الطبية ، ووافقت على تقنين زراعة وإنتاج وتصنيع وتسويق الماريجوانا للاغراض الطبية فى بداية العام الجارى، وشجعت عضوة الكونجرس زويلا فوليو المبادرة وقالت إن القرار "سيولد تنشيطًا اقتصاديًا ، وسيفتح الفرص للبلاد لتوليد الاستثمار وسيخلق فرص عمل".



مخدرات

وكان استخدم حوالي 3500 شخص في البلاد الماريجوانا الطبية سراً، وبمجرد أن تم تشريعها سيصبح استخدامها قانونيا وهو ما سيقلل من الحد من الاستخدام الخاطئ لها، و من اللحظة التي يوقع فيها الرئيس على القانون ، سيتعين على المنتجين التسجيل لدى الدولة وإبلاغ السلطات بأنشطتهم.

يوجد في العالم أكثر من 20 دولة تسمح بهذا النشاط ، والعديد منها في أمريكا اللاتينية ، مثل الأرجنتين وتشيلي وبنما والمكسيك وكولومبيا وغيرها.