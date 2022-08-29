اليوم السابع
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الإثنين، 29 أغسطس 2022 12:22 م
أكرم القصاص
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تعليم الوادي الجديد: حضور الطلاب امتحانى الجيولوجيا وعلم النفس دور ثان 100%

الإثنين، 29 أغسطس 2022 11:22 ص
تعليم الوادي الجديد: حضور الطلاب امتحانى الجيولوجيا وعلم النفس دور ثان 100% غرفة العمليات بالمديرية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أكد الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، أن غرفة العمليات بالمديرية باشرت أعمالها فى متابعة سير أعمال امتحانات الدور الثانى لشهادة للثانوية العامة للعام الدراسى 2021_2022م .

 

وقال مدير التعليم بالمحافظة أن طلاب الدور الثانى انتظموا، اليوم الإثنين، لآداء الامتحان بمادة الجيولوجيا، علم النفس، التفاضل وبلغت نسبة الحضور 100% ولم يتم رصد أى حالة غياب .

 

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة لتوجيهاته بتوفير كافة سبل الراحة والأجواء المناسبة لضمان حسن سير العمل، وآداء الطلاب الإمتحانات بكل يسر وسهولة وحال وجود أى عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى .

مع أطيب الأمنيات لجميع طلاب المحافظة بالتوفيق والسداد .


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