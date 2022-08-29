تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و570 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 570 شاحنة و 427 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 235 شاحنة و361 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 335 شاحنة و66 سيارة، ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة امل ومغادرة السفينتين بوسيدن أكسبريس والحرية2، فيما غادر الميناء بالأمس السفينة امل.

بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية "وصول وسفر"، للسفينتين ايلة وبريدج وسيناء، كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة الحسين وعلي متنها عدد 338 سيارة بوزن 705 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1363 راكب بموانيها.