تأجيل محاكمة متهمين اثنين بقتل سائق توكتوك في مدينة بدر لسرقته إلى 24 أكتوبر

كتب أحمد حسني

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة متهمين بقتل سائق "توك توك" بمدينة بدر، إلى جلسة 24 أكتوبر، لحضور المحامي.

صدر القرار برئاسة المستشار علي عرفان، وعضوية المستشارين أسامة محمد، وخالد عبدالرحمن، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي، وعبد المسيح فل.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأنه على إثر مرورهما مخططًا لارتكاب جريمتهما، حيث توجها إلى الشاهد الأول واشتريا منه سلاح أبيض "سكين " بعدما أختمر في ذهنهما سرقة إحدى الدراجات البخارية (توك توك) من قائدها، فجابا الطرقات بحثا عن فريسة، وما أن أبصرا المجني عليه، استوقفاه وطلبا منه إيصالهما إلى إحدى المناطق النائية وعقدا العزم على قتله خشية من افتضاح أمرهما.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين الإثنين جلسا بالمقعد الخلفي لقائد الدراجة، وما أن سار الأخير في دربه حتى قام الأول بتطويق عنقه من الخلف، فركض قائد المركبة إلا أن الأول لاحقة وطعنه عدة طعنات في ظهره حتى سقط أرضًا.

وتوجه الثاني وطعنه في جانبه الأيمن من البطن، فقاومهما المجني عليه وترجل من الدراجة، إلا أنهما لاحظا محاولته للنهوض مرة أخرى؛ فتوجها إليه سويا وأمسكه الأول وطعنه الثاني بطعنات قاسية قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به إصابات مبينة بتقرير الصفة التشريحية.