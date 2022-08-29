اليوم.. قمر صفر بالقرب من عطارد والكوكب يظهر كنقطة ضوئية بالسماء

كتب ــ محمود راغب

يرصد هلال القمر لشهر صفر بعد غروب الشمس اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022، والانتقال نحو بداية الليل وسيكون بالقرب من كوكب عطارد والمسافة الظاهرية بينهما 6 درجات، لذلك لن يظهرا سويا في مجال رؤية التلسكوب عند المراقبة.

وكشفت الجميعة الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن عطارد سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ومن خلال تلسكوب متوسط الحجم سيكون قرصه مضاء بنسبة 50 % بنور الشمس في الوقت الحالي.

بشكل عام سيواجه الراصدون في النصف الشمالي من الكرة الارضية تحديًا أكبر بكثير لرؤيته من أولئك الذين يقطنون جنوب خط الاستواء.

فمن النصف الشمالي لكوكبنا، سيكون عطارد على يسار غروب الشمس ولكنه قريب من الأفق ، وهذا يعطي أقل من ساعة لرصد الكوكب قبل أن ينخفض ​​أيضًا تحت الأفق، على الرغم من ذلك سيعمل القمر الهلالي الرقيق المليء بأشعة الأرض كدليل حيث أن الجزء المضاء من الهلال يشير إلى عطارد.

يفضل استخدم المنظار للبحث بالقرب من الأفق بمجرد أن تبدأ السماء بالظلام وتختفي الشمس.

إن أولى النجوم الساطعة التي تظهر في الأفق الغربي عندما تبدأ السماء بالظلام هي السماك الأعزل في الجنوب والسماك الرامح في الأعلى. وهو ألمع نجم في النصف الشمالي من السماء.

أما بالنسبة للقاطنين في النصف الجنوبي من كوكبنا، سيكون من السهل تحديد عطارد والقمر، حيث سيكون الاثنان فوق الشمس وستمنح هذه المحاذاة العمودية مع الأفق حوالي ساعتين لرصد عطارد وسيكون السماك الأعزل فوق عطارد والقمر ، مع السماك الرامح على اليمين.