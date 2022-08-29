الملكة إليزابيث الثانية تعرب عن حزنها إزاء مصرع أكثر من ألف شخص جراء فيضانات باكستان

أ.ش.أ

أعربت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن حزنها العميق إزاء مصرع أكثر من ألف شخص جراء الفيضانات واسعة النطاق في باكستان والتي ألحقت أضرارا بنحو مليون منزل حتى الآن.

وقالت الملكة في رسالة بعثتها إلى رئيس باكستان عارف علوي، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، "أشعر بحزن عميق لسماع أنباء الخسائر المأساوية في الأرواح والدمار التي تسببت فيه الفيضانات في أنحاء باكستان".. مضيفة "أتعاطف مع جميع المتضررين، وكذلك مع أولئك الذين يعملون في ظروف صعبة لدعم جهود التعافي"، مؤكدة على تضامن المملكة المتحدة مع باكستان حتى تتعافى من هذه الأحداث المروعة على حد وصفها.

وقد تعرضت باكستان إلى هطول أمطار غزيرة بشكل غير معتاد خلال الفترة الماضية، حيث تضرر أكثر من 30 مليون شخص وجرفت الفيضانات المفاجئة القرى والمحاصيل وتسببت في نفوق 800 ألف رأس من الماشية.

ويقوم الجنود وعمال الإنقاذ بإجلاء السكان الذين تقطعت بهم السبل إلى مخيمات الإغاثة وتوفير الغذاء لآلاف الباكستانيين النازحين.. وبلغ عدد الضحايا 1061 شخصا على الأقل حتى الآن، وذلك بعد الإبلاغ عن وقوع وفيات جديدة في عدة مقاطعات مختلفة.