وقال بيسكوف إن "القطب الشمالى منطقة للنشاط الاقتصادي الروسي، ونشاطنا هناك مهم لضمان أمن بلادنا ومصالحنا الحيوية، ونحن ننظر بشكل سلبي لتصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بشأن القطب الشمالي".

وأضاف أن "تعاون بلاده في هذه المنطقة، لاسيما مع جمهورية الصين الشعبية، يهدف فقط إلى زيادة تطوير هذه المنطقة القطبية الشمالية ولا يشكل ولا يمكن أن يشكل تهديداً لأي دولة أو تحالف".

وكان الأمين العام لحلف "الناتو" قد أعلن، في وقت سابق، أنه يتعين على الحلف تعزيز دوره في منطقة القطب الشمالي، نظرا لتكثيف الإجراءات الروسية والصينية هناك.

وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "إن موسكو تهتم بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا الذرية وأنها منفتحة للتعاون"، مؤكدا اهتمام بلاده بهذه البعثة وأنها شاركت في إعدادها.

وردا على سؤال حول احتمال إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة أجاب بيسكوف: "لا.. لا يدور الحديث عن ذلك".

وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تم تدمير 276 طائرة مقاتلة و148 مروحية و1832 طائرة مسيرة، مشيرة إلى أنه تم أيضا تدمير 370 منظومة مضادة للطائرات، و4408 دبابات ومدرعات، و822 راجمة صواريخ، و3354 مدفع هاون، و5126 مركبة عسكرية خاصة.