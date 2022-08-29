الصحة: لقاح كورونا يحصن الأشخاص ويقلل فرص الإصابة بالفيروس

قالت وزارة الصحة والسكان أن لقاح فيروس كورونا يعمل على تحصين الأشخاص من العدوى ويقلل فرص اصابتهم بالفيروس.

وأضافت وزارة الصحة والسكان : يقلل لقاح كورونا من خطورة الأعراض فى حالة الإصابة بالفيروس وتابعت : يساهم فى حماية المحيطين من العدوى مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنه .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.