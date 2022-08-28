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الصحة: لا تعارض بين تلقى لقاحى كورونا والأنفلونزا الموسمية "إنفوجراف"

الأحد، 28 أغسطس 2022 01:45 م
الصحة: لا تعارض بين تلقى لقاحى كورونا والأنفلونزا الموسمية "إنفوجراف" انفوجراف لوزارة الصحة
كتب ــ وليد عبد السلام

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لا يوجد أي تعارض بين تلقي لقاح فيروس كورونا وفيروس الأنفلونزا الموسمية .
 
وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: نوصى المواطنين بتلقي اللقاحين، وأضاف:  أن اللقاحين مهمين في تفادى العدوى وتقليل المضاعفات.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أن الأنفلونزا تتسبب في حدوث حالات وفاة تتراوح بين 250 إلى 500 ألف حالة حول العالم كل عام.
 
وقالت إنها تنصح بتلقي اللقاح لتقوي المناعة وتحمي المواطنين من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية، وتابعت:  اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.
 
وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أنواع الأنفلونزاالموسمية التى تنتشر في مصر والعالم، وقالت: تتفرع فيروسات الأنفلونزا من النمط A إلي أنماط فرعية عديدة، وتابعت: يعد هذا النمط من فيروس الأنفلونزا الأخطر إذ أنه وحدة قد يتسبب في جوائح وتفشيات بالملايين.
 
 وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تنقسم فيروسات الأنفلونزا من النمط B إلي سلالتين، وتابعت: فيروسات الانفلونزا الموسمية B,A هما المنتشران بين البشر .
 
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الصحة

الانفلونزا

كورونا

لقاح الانفلونزا

لقاح كورونا



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