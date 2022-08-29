اليوم السابع
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الإثنين، 29 أغسطس 2022 11:24 ص
أكرم القصاص
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السيطرة علي حريق بمزرعة مواشي في الفيوم دون إصابات

الإثنين، 29 أغسطس 2022 11:23 ص
السيطرة علي حريق بمزرعة مواشي في الفيوم دون إصابات حريق - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق شب بمزرعة مواشي بمركز يوسف الصديق، دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بنشوب حريق بمزرعة مواشي في قرية قوته بمركز يوسف الصديق وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية و الإسعاف الي مكان الحادث وتم إخماده دون إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



 


مركز يوسف الصديق

مستشفي الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم



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