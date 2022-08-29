السيطرة علي حريق بمزرعة مواشي في الفيوم دون إصابات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق شب بمزرعة مواشي بمركز يوسف الصديق، دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بنشوب حريق بمزرعة مواشي في قرية قوته بمركز يوسف الصديق وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية و الإسعاف الي مكان الحادث وتم إخماده دون إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
حريق - أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق شب بمزرعة مواشي بمركز يوسف الصديق، دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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