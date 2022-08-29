الجفاف يكشف جسرًا تاريخيًا استخدمه الإمبراطور نيرون فى إيطاليا.. صور

فاطمة شوقى

كشفت أسوأ موجة جفاف شهدته إيطاليا منذ 70 عاما عن وجود جسر "نيرو" فوق نهر التيبر استخدمه الأباطرة قبل القرن الثالث حيث تعرض للهدم فى هذا القرن.



جسر فى ايطاليا

وأشارت صحيفة الجورنال الإيطالية إلى أن أعمدة جسر قديم فوق نهر التيبر أصبحت ظاهرة الآن بالقرب من جسر فيتوريو إيمانويل ، الذي يمتد على النهر بالقرب من الفاتيكان ، والآن أصبح الجسر مجموعة من الصخور التى كانت مدفونة والآن أصبحت يقف عليها طيور النورس بعد انحفاض منسوب النهر الإيطالى.

وقال المؤرخ أنتوني ماجانلاهتي إن الجسر بني في القرن الأول للإمبراطور نيرون للوصول إلى حدائقه بالقرب من جبل جانيكولوم المعروفة الآن بساحة بطرس، مشيرا إلى أن الجسر انهار بالفعل بحلول القرن الثالث، وتم تحويله إلى طريق ينقل الحجاج إلى الفاتيكان.



جسر

ويُعتقد أن جسر نيرو كان يحتوي في الأصل على أربعة أرصفة ، لكن المؤرخ الإيطالى قال إن اثنين تم تفكيكهما في القرن التاسع عشر للسماح بتدفق حركة المرور النهرية بشكل أفضل.

وقال ماجانلاهتي: "لأن مستوى مياه النهر منخفض للغاية الآن بسبب الجفاف واسع النطاق في جميع أنحاء إيطاليا، يمكننا أن نرى الكثير من أرصفة الجسور أكثر مما اعتدنا عليه"، مشيرا إلى أنه أصبح متاحا رؤية أرصفة الجسر في موسم الجفاف.

وأعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ في عدة مناطق بسبب الجفاف الذي طال أمده وموجة الحر المصاحبة له. كما كشف الجفاف عن سفينة من الحرب العالمية الثانية في أكبر نهر في إيطاليا، "بو"، بالإضافة إلى أسلحة القرن العشرين في البحيرات.