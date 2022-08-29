البيت الأبيض يصف تقييم المخابرات لوثائق مارالاجو "مناسب".. ويؤكد: لسنا مشاركين

قال البيت الأبيض، إنه لا يشارك في تقييم مجتمع الاستخبارات للوثائق السرية التي تم استردادها من ملكية الرئيس السابق دونالد ترامب، وأن هذا التقييم يعد "مناسب"، وفقا لصحيفة ذا هيل.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين ردا على سؤال حول تقييم مكتب مدير المخابرات الوطنية (DNI)، "البيت الأبيض ليس مشاركا في تقييم الأضرار الذي سيجريها مكتب التحقيقات الوطني بشأن هذه الوثائق" وقال كيربي: "إنه إجراء مناسب للمدير ومجتمع الاستخبارات".
ونُشرت أخبار في أواخر الأسبوع الماضي مفادها أن مدير المخابرات الوطنية أفريل هينز أبلغ الكونجرس أن مجتمع الاستخبارات سيجري تقييمًا لمخاطر الأمن القومي للكشف عن وثائق سرية محفوظة في مار لاجو.
وقبل هذا الكشف، رفض البيت الأبيض الإجابة على أسئلة حول احتمال تقييم الأضرار.
وطلب رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب آدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا) ورئيسة لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب كارولين مالوني (ديمقراطية من نيويورك) ، بالإضافة إلى المشرعين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ ، تقييم الأضرار بعد الكشف عن الوثائق السرية.
وأشارت مذكرة التفتيش الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن الوثائق المأخوذة من Mar-a-Lago هي جزء من تحقيق في الانتهاكات المحتملة لقانون التجسس ، بالإضافة إلى قوانين أخرى.
سعى البيت الأبيض إلى الابتعاد عن التحقيق ، قائلاً إنه من اختصاص وزارة العدل وأن الرئيس بايدن ليس له رأي في التحقيق. وانتقد ترامب ، الذي يزن انتخابات رئاسية أخرى ضد بايدن في 2024 ، التحقيق باعتباره ذا دوافع سياسية.
ومع ذلك ، سخر بايدن لفترة وجيزة من مزاعم ترامب بشأن أمر رفع السرية على نطاق واسع عندما سأله الصحفيون الأسبوع الماضي ووجه كلامه لترامب ساخرا: "لقد رفعت السرية عن كل شيء في العالم. هيا."
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