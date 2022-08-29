البيت الأبيض يصف تقييم المخابرات لوثائق مارالاجو "مناسب".. ويؤكد: لسنا مشاركين

نهال أبو السعود

قال البيت الأبيض، إنه لا يشارك في تقييم مجتمع الاستخبارات للوثائق السرية التي تم استردادها من ‏ملكية الرئيس السابق دونالد ترامب، وأن هذا التقييم يعد "مناسب"، وفقا لصحيفة ذا هيل.‏

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين ردا على سؤال حول تقييم ‏مكتب مدير المخابرات الوطنية (‏DNI‏)، "البيت الأبيض ليس مشاركا في تقييم الأضرار الذي سيجريها ‏مكتب التحقيقات الوطني بشأن هذه الوثائق" وقال كيربي: "إنه إجراء مناسب للمدير ومجتمع ‏الاستخبارات".‏

ونُشرت أخبار في أواخر الأسبوع الماضي مفادها أن مدير المخابرات الوطنية أفريل هينز أبلغ الكونجرس ‏أن مجتمع الاستخبارات سيجري تقييمًا لمخاطر الأمن القومي للكشف عن وثائق سرية محفوظة في ‏مار لاجو.‏

وقبل هذا الكشف، رفض البيت الأبيض الإجابة على أسئلة حول احتمال تقييم الأضرار.‏

وطلب رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب آدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا) ورئيسة لجنة ‏الرقابة والإصلاح في مجلس النواب كارولين مالوني (ديمقراطية من نيويورك) ، بالإضافة إلى ‏المشرعين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ ، تقييم الأضرار بعد الكشف عن الوثائق السرية.‏

وأشارت مذكرة التفتيش الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن الوثائق المأخوذة من ‏Mar-a-‎Lago‏ هي جزء من تحقيق في الانتهاكات المحتملة لقانون التجسس ، بالإضافة إلى قوانين أخرى.‏

سعى البيت الأبيض إلى الابتعاد عن التحقيق ، قائلاً إنه من اختصاص وزارة العدل وأن الرئيس بايدن ‏ليس له رأي في التحقيق. وانتقد ترامب ، الذي يزن انتخابات رئاسية أخرى ضد بايدن في 2024 ، ‏التحقيق باعتباره ذا دوافع سياسية.‏

ومع ذلك ، سخر بايدن لفترة وجيزة من مزاعم ترامب بشأن أمر رفع السرية على نطاق واسع عندما ‏سأله الصحفيون الأسبوع الماضي ووجه كلامه لترامب ساخرا: "لقد رفعت السرية عن كل شيء في ‏العالم. هيا."‏