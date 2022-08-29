اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 أغسطس 2022 06:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: 3 سفن محملة بالحبوب الأوكرانية تتجه إلى مصر واليمن ورومانيا

الإثنين، 29 أغسطس 2022 06:19 م
الأمم المتحدة: 3 سفن محملة بالحبوب الأوكرانية تتجه إلى مصر واليمن ورومانيا أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت المبادرة التي تقودها الأمم المتحدة لتأمين صادرات الحبوب الأوكرانية وغيرها من المواد الغذائية من موانئ البلاد بأنه تم شحن حوالي 1.25 مليون طن متري.

وذكر مركز التنسيق المشترك، الذي يضم أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة، أنه تم تمكين ما مجموعه 114 رحلة حتى الآن (62 سفينة قادمة و52 سفينة مغادرة) منذ أن تم التوقيع على الاتفاق في إسطنبول في 27 يوليو.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، سُمح لثلاث سفن تجارية بالتحرك اليوم الاثنين، وعلى متنها أكثر من 70 ألف طن من المواد الغذائية، الأولى "كارتريا" التي غادرت من يوجني متجهة إلى تركيا، محمّلة بـ37,500 طن متري من القمح اشتراها برنامج الأغذية العالمي من أجل طحنها، وبعد ذلك تحميلها على متن سفينة جديدة متوجهة إلى اليمن.


وأضافت المبادرة الأممية أنه من المقرر أن تبحر سفينة ثانية "ذا بيس إم" من أوديسا إلى كونستانتا في رومانيا محمّلة بـ24,485 طنا من الذرة، وسفينة ثالثة "آش البلطيق" من المقرر أن تغادر من أوديسا إلى الدخيلة في مصر محمّلة بـ11 ألف طن من الذرة.

 


الأمم المتحدة

الحبوب الأوكرانية

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة