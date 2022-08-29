الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بسبب طقس هذا الأسبوع.. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

كشفت منار غانم أخصائى جوى وعضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لل أرصاد الجوية ، السبب فى حالة تحسن حالة الجو خلال هذه الأيام، لافتا إلى أن السبب يرجع لتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى الذى يجلب معه كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط مما يؤدى لتحسن حالة الجو.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يتزامن معه امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا مع وجود نشاط رياح فى فترات المساء مما يقلل الاحساس بارتفاعات نسب الرطوبة

وكشفت أن هذه الأجواء مستمرة حتى بدايات الأسبوع المقبل، ولكن يجب عدم الانخداع خاصة، وأن فصل الصيف لم ينتهى حتى الآن، ومن الوارد أن يحدث ارتفاعات فى درجات الحرارة مرة أخرى .

ويشهد اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، حار رطب على باقى الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا، مع وجود فرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ورمال مثارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 درجة والصغرى 29 درجة.