أخبار مصر.. وزير المالية يؤكد سداد مصر لجميع التزاماتها فى المواعيد المحددة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تأكيد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مصر سددت جميع التزاماتها في مواعيدها المحددة، موضحا أنه لولا أزمة فيروس كورونا لكان عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 4% فقط خلال العام المالي 2021 /2022، وليس النسبة الحالية التي سجلها والبالغة 6.1%.

الحكومة تنفى تغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصرى

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم إصدار الحكومة قرار بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وقد تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد، مُشددةً على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة.

رئيس الوزراء يلتقى وزير التربية والتعليم لاستعراض ملفات عمل الوزارة التقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم لاستعراض ومناقشة أهم ملفات عمل الوزارة.

وزير الخارجية يبحث مع الرئيس الجابونى تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين التقى وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، مع رئيس جمهورية الجابون على بونجو أونديمبا، لتناول سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والجابون في مختلف المجالات، وذلك بحسب ما أكدته المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر". وزير المالية: مصر سددت جميع التزاماتها في مواعيدها المحددة أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مصر سددت جميع التزاماتها في مواعيدها المحددة، موضحا أنه لولا أزمة فيروس كورونا لكان عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 4% فقط خلال العام المالي 2021 /2022، وليس النسبة الحالية التي سجلها والبالغة 6.1%. البترول: حقل ظهر يحقق رقما قياسيا بإنتاج 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن هناك فرصاً جيدة فى مناطق البحث والاستكشاف البرية والبحرية من أجل زيادة معدلات الاحتياطيات البترولية والغازية وزيادة الإنتاج، وأن هناك تنسيقً وتوافقاً مع الشركاء على استمرارية ضخ الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وحفر الآبار الجديدة الاستكشافية والتنموية ومواجهة التحديات من أجل سرعة وضع الآبار على خريطة الإنتاج، والعمل على خفض التكاليف. غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا وأمطار خفيفة جنوب سيناء والعظمى بالقاهرة 34 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الصحة: الرئيس السيسي حريص على تقديم كافة الدعم للأطباء وأعضاء الفريق الصحى استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، وأعضاء هيئة مكتب النقابة، بديوان عام الوزارة، لمناقشة التعاون المشترك في خدمة الصالح العام. الأرصاد تبشر المواطنين: نشاط رياح بكافة الأنحاء وشعور بتحسن حالة الطقس كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء حارة نهارا علي القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة علي جنوب الصعيد وتنشط الرياح نسبيا علي مختلف الأنحاء لتحسن الإحساس بحالة الطقس خاصة أوقات الليل.

السكة الحديد تلغى وقوف قطارات ببعض محطات الوجه البحرى قررت هيئة السكة الحديد ، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 / 9 / 2022، الغاء وقوف القطارات أرقام ( 917 – 927 – 904 ) مكيف القاهرة / الإسكندرية والعكس بمحطة طنطا، وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية مع تعديل موعد قطار رقم 923 مكيف ( القاهرة / الإسكندرية ) طبقاً للجداول المرفقة .

وزير الصحة يوجه بسرعة إنجاز مشروعات المنشآت الصحية المدرجة بـ"حياة كريمة" عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، والدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بمقر ديوان عام الوزارة.

مركز لخدمة الطلاب داخل أكاديمية الشرطة للتيسير على المتقدمين للكلية أعدت أكاديمية الشرطة مركزًا لخدمة الطلبة المتقدمين داخل لجان قبول الطلبات للتيسير عليهم، حيث وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، وأعلن اللواء هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.