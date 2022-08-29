"أبعاد السلوك الاجتماعي".. رسالة ماجستير للباحثة رانيا فوزى بجامعة بنى سويف

كتب زكى القاضى

حصلت الباحثة رانيا فوزي المعيدة بقسم علم النفس بجامعة بني سويف علي درجة الماجستير بتقدير امتياز، وذلك عن موضوعها "أبعاد السلوك الاجتماعي الإيجابي وعلاقته بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية والاتجاهات الوالدية كما يدركها الأبناء لدي عينة من طلاب جامعة بني سويف".

وتشكلت لجنة الإشراف، من أ.د / هبة أبو النيل أستاذ علم النفس بجامعة بني سويف وعميد كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، و الدكتورة إيمان عبدالملك مدرس علم النفس بجامعة بني سويف، وشارك في المناقشة أ.د طارق عبدالوهاب استاذ علم النفس بجامعة الفيوم، ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، و أ.د / هبة أبو النيل أستاذ علم النفس بجامعة بني سويف وعميد كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، وأ.د/ خالد عبدالوهاب أستاذ علم النفس بجامعة بني سويف.

حضر فاعليات المناقشة عدد من أساتذة علم النفس والاجتماع بالعديد من الجامعات المصرية، كما حضر من جامعة بني سويف الدكتور قياتي عاشور، مدرس علم الاجتماع.